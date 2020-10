Douglas Costa se enfrentó a la acusación de "mercenario" de Hoeness

Douglas Costa fue presentado este martes por el Bayern de Múnich junto a Marc Roca. Cedido por la Juventus, esta será la segunda etapa del brasileño en el club bávaro, del que no salió de la mejor manera.

Cuando en el año 2017 puso rumbo a Turín, el entonces presidente del Bayern Uli Hoeness llegó a llamar "mercenario" a Douglas Costa en unas declaraciones que la prensa puso encima de la mesa en el acto.

"No funcionó con Costa porque era un poco mercenario y no nos gustaba su carácter", sentenció Hoeness en el año 2017. El alemán estuvo al frente del Bayern hasta 2019.

La respuesta del extremo brasileño, dos años después, fue elegante: "Aún no hemos hablado. Para mí aquello está en el pasado. Lo que pasó, pasó y está hecho. Creo que este tema se acabó".

"Creo que he madurado en Italia. Pero aparte de eso no he cambiado", añadió Douglas Costa, que jugará a préstamo durante la presente campaña a las órdenes de Hansi Flick.