Doumbia y Sandro, con ambición y el objetivo claro en la SD Huesca

La SD Huesca ha presentado este jueves a sus dos últimos fichajes, Idrissa Doumbia y Sandro Ramírez, que todavía no se ha entrenado con sus nuevos compañeros al estar esperando las pruebas de la COVID-19, y ambos han mostrado sus ganas de jugar y crecer con su nuevo equipo.

Idrissa Doumbia cerró su incorporación en el club apenas 24 horas antes del fin del mercado, que sumaba así un jugador "dinámico, fuerte y bueno en el robo" para el centro del campo, según Rubén García, director deportivo del club.

El joven centrocampista marfileño, que llega cedido por el Sporting de Portugal mostró su agradecimiento a la SD Huesca por su interés en contratarle.

"Creo que puedo aportar mucho al equipo, tengo calidad física y técnica para sumarla a la calidad que ya tiene el equipo. Voy a pelear, pelear y pelear hasta el final de la temporada", añadió Doumbia que puede jugar tanto de '6' como de '8', según apuntó él mismo, aunque se le ha fichado para actuar como pivote defensivo. "El fútbol aquí es más rápido y con más calidad que el portugués. No es que allí se juegue mal, pero aquí es otro nivel", ha resaltado.

Por su parte, Sandro Ramírez, que fue fichado en el último instante antes del cierre del mercado estival, y que ya está preparado para jugar al haber hecho la pretemporada con el Everton, dijo que tenía ganas de "seguir creciendo".

"Sé que vengo a un club que también tiene esas ganas. Vengo a mejorar, a seguir creciendo y a pelear para que así sea. La estabilidad para un futbolista es muy importante y te permite rendir, estar cómodo y a gusto", apuntó sobre el contrato de tres temporadas que le une al conjunto altoaragonés.

El delantero considera que la competencia en su puesto "siempre será sana" y que para el equipo es bueno que exista esa competitividad. "Creo que mis compañeros son grandes jugadores y podemos complementarnos", ha apostillado.

El jugador canario ha reiterado que llegaba al conjunto azulgrana a mejorar, a trabajar y a aportar su granito de arena. "En algunos momentos lo he pasado mal porque el delantero vive del gol y yo, a veces, he sido desplazado a las bandas y no me ha ido bien pero esto es insistir, persistir y nunca desistir. Además, tanto el director deportivo, como el entrenador, como yo tenemos claro que debo jugar de delantero centro", ha desvelado.

Por su parte, el director deportivo de la SD Huesca, Rubén García, señaló que el mercado estival había sido extraño para los clubes y para los jugadores hasta el último instante y que no van a fichar en el mercado del paro.

"Vamos a esperar a los próximos diez partidos para ver cómo se desarrolla la competición ya que confiamos en el grupo, que es lo más importante pues tenemos buenos jugadores en todos los puestos que están doblados", ha analizado.