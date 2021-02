Driussi culpó a Pepe de no poder volver a River: "Me arruinaste la vida"

Driussi estuvo hasta el último momento del mercado de fichajes en la agenda de River Plate, pero la operación no se pudo cerrar. El motivo lo desveló él en un directo de 'Twitch' en el que acusó en un tono de broma a Pepe, que milita en Grêmio, de ser el culpable.

"Cuando cerró el mercado europeo, nadie quería venir. Y el que iba a venir, Pepe, se fue para Oporto, no quiso venir a Rusia. Ahí se complicó. Ese fue el motivo por el que no fui. No tiene nada que ver Malcom", dijo el argentino cuando se le preguntó por el asunto.

Mencionó a Malcom porque muchos aficionados pensaron que a él no se le dejó marchar porque Malcom estaba lesionado de gravedad y, por tanto, él debía permanecer en el plantel para cubrir su baja. Al final, todo parece indicar, o al menos según su relato, que no tenía nada que ver.

Tras explicar la situación, bromeó con ella. "No pude ir porque no consiguieron un jugador, por eso no fui. Pepe, me arruinaste la vida, ya te vamos a encontrar", dijo mientras se reía. Ya en serio, aseveró: "Todo pasa por algo. Si no es en junio, será el año que viene. Pronto, estaremos juntos de nuevo".