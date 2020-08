Drogba quiere ser presidente de la Federación de Costa de Marfil

Costa de Marfil podría contar en los próximos años con Didier Drogba como presidente de su Federación de fúbol. El ex del Chelsea consiguió los apoyos necesarios y tendrán en cuenta su candidatura.

"He decidido aportar mi granito de arena. No es tanto ser presidente de la FIF lo que me interesa, sino la misión que une esta función", explicó Drogba en el anuncio de esta noticia.

Drogba consiguió ocho apoyos y uno de los cinco grandes grupos requeridos para poder continuar en el proceso de selección. La asociación que representa a los futbolistas no le votó.

"Nuestro fútbol está yendo mal. Estamos comprometidos a contribuir al renacimiento del fútbol costamarfileño. Estoy de vuelta y decidido a contribuir con mi piedra al edificio, a la renovación y al desarrollo del fútbol costamarfileño", añadió Drogba.

La comisión electoral ahora tiene cinco días para analizar y validar los archivos de cada candidatura. El actual presidente, Sory Diabaté, y Idriss Diallo, también ligado a la Federación, serán sus rivales.