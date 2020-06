"Duele mucho esa clase de penaltis"

El Atlético sumó una victoria importante contra el Alavés (2-1) en un partido marcado por el polémico penalti que transformó Diego Costa. Garitano no dio crédito en rueda de prensa.

"El penalti que pitó a favor del Atlético de Madrid se ve bastante claro... Duele mucho recibir esa clase de penaltis. Ya llevamos 14, sean 20 o 25 si son penaltis claros son penaltis. A mí esto me genera alguna duda. Pero es parte de todo esto y la pena es que fue en un momento muy importante del partido. Y ahí la dificultad es grande", valoró.

"Venimos de recibir dos penaltis en Vigo. Esta Liga está montada así. Nosotros seguiremos peleando hasta conseguir el objetivo, pero fastidia mucho", expuso en rueda de prensa telemática desde el estadio Wanda Metropolitano.

"Pusimos en dificultades al Atlético. La idea era taparles por dentro los pases interiores. Necesitábamos hacerles el partido incómodo, porque veníamos de dos derrotas y de recibir goles, de no ser un equipo sólido y comprometido, y conseguimos todo eso. La pena es que recibimos el gol en una acción a balón parado sabiendo que ellos son muy buenos y que aún así con 1-0 íbamos a tener nuestras opciones", repasó.

"El 2-0 nos hizo daño. Ese penalti nos fastidió mucho, pero aún así el equipo insistió. Hicimos el 2-1 y quedaban cinco minutos de los cuales no se ha jugado poco o nada. Más que 60 minutos, competimos 90 minutos contra un sensacional equipo", continuó el técnico, que incluyó nueve rotaciones en su once titular para la visita al estadio Wanda Metropolitano.

Más allá de tantas variaciones en su alineación, Garitano enfocó que "lo que es extraño es esta Liga, tener que jugar once partidos en tan pocos días, con una preparación que no es acorde para todo esto, sin jugar partidos amistosos". "Nosotros no estamos preparados para poder competir cada dos días. Es un equipo que vivimos mucho del físico. Entendía que lo tenemos que hacer porque sino no tendríamos ninguna opción de poder competir con el Atlético", dijo.

"Los jugadores que salieron compitieron y estuvieron increíbles. Me alegro por todos ellos. Lo hicieron francamente bien", expresó el técnico, que añadió: "Lo que queda de camino va a ser duro y espero que la gente responda como lo está haciendo y vamos a ver si las cosas nos van acompañando en los partidos y tenemos algo más de suerte y acierto".