Duelo de buenas dinámicas en busca de las semifinales

Betis y Athletic Club de Bilbao dirimen este jueves en el Benito Villamarín una reválida de altura en la que ambos conjuntos medirán sus respectivos estados de gracia en los cuartos de final de la Copa del Rey, un clásico que tendrá el premio de las semifinales y el atisbar de cerca la final y la clasificación europea.

El chileno Manuel Pellegrini y Marcelino García Toral llegan a esta cita avalados por el buen estado de forma de sus equipos, en el caso del asturiano con el añadido de prestigio y moral del título de la Supercopa de España, y con el objetivo claro de optar a jugarse cotas mayores, por lo que no reservarán nada e irán con todo en esta competición que tanto significa para ambos.

Pellegrini llega con la moral alimentada por los resultados, aunque con los pies en el suelo y con la exigencia a los suyos de estar centrados y no distraerse con futuribles, tras un fulgurante enero de 2021 en el que no conoce la derrota, ha sumado once de quince puntos posibles en Liga y se ha plantado en unos cuartos coperos tras eliminar sucesivamente a la Mutilvera, Sporting de Gijón y Real Sociedad.

Recupera para este partido con tintes de encrucijada en la temporada a uno de los puntales en su sistema defensivo, el mediocentro argentino Guido Rodríguez, quien ha estado ausente en los últimos partidos por una lesión muscular y que fue reservado en el duelo liguero ante Osasuna para evitar sustos y estar para la Copa del Rey.

Con él, en el clásico dibujo del de Santiago, podría estar por delante de la defensa y en el motor de la sala de máquinas de creación bética el auténtico alma del equipo verdiblanco, el cántabro Sergio Canales, de quien dependerá el juego y mucho del potencial goleador de la escuadra bética por su estado de gracia ante las redes contrarias.

En alza está también el portugués William Carvalho y disponible, el mexicano Andrés Guardado, quienes podrían tener sitio junto a Guido Rodríguez y permitir con ello adelantar a Canales a posiciones más cercanas al área y enlazar allí con el francés Nabil Fekir y el delantero centro, posición en la que cobra más enteros que ninguno el gallego Borja Iglesias, con tres goles en sus dos últimos partidos.

Aunque tiene también papeletas el canterano Loren Morón, la recuperación del 'Panda' para la causa bética tras su prolongado ostracismo le da mayores posibilidades, no en balde sus dos tantos ante la Real fueron los de la clasificación y el de Osasuna, el de los tres últimos puntos de los treinta que suma el Betis en Liga.

Los costados, en el caso de que Canales esté en el centro de la medular, podrían tener como ocupantes al extremo Cristian Tello por su capacidad desequilibrante y de ver el último pase y el canterano Aitor Ruibal, aunque con opciones para el capitán Joaquín Sánchez de salida o el tramo desequilibrante, como ya mostró ante la Real Sociedad en el duelo de Liga.

La defensa verdiblanca, con el reafirmado Joel Robles en la portería, podría ser la clásica, con el brasileño Emerson en el costado derecho, el argelino Aïssa Mandi y Víctor Ruiz en el eje, y la duda entre Álex Moreno y Juan Miranda para el lateral zurdo, con opciones igualmente para Sidnei da Silva en el centro de la zaga.

Es consciente Pellegrini de lo que se juega el Betis en un envite en el que el chileno podría alcanzar sus primeras semifinales coperas en España y en el que tiene centrados a los suyos en ganar el partido ante los de Marcelino sin hacer castillos en el aire, la única forma de hacerlos luego sobre tierra firme.

Por su parte, el Athletic Club encara el choque con la intención de mantener la racha copera que encadena en las dos últimas temporadas, un total diez eliminatorias seguidas superadas entre Copa del Rey y Supercopa.

Las seis primeras, todas de Copa, fueron el año pasado con Gaizka Garitano para llegar a la final que aún deben jugar los bilbaínos el 3 de abril; y la cuatro últimas ya con Marcelino García Toral, de cuya llegada a la capital vizcaína se cumple un mes.

De los cuatro triunfos con el técnico asturiano, dos son los de la Supercopa que ganó hace tres semanas también en Sevilla a Real Madrid y Barcelona; y los otras dos en Ibiza y Alcoy ante rivales de Segunda B en la primeras rondas de esta Copa. Todas, salvo en la primera ante el Madrid, remontando el marcador.

Seguirá teniendo que decidir su continuidad copera el Athletic lejos de San Mamés y para ello volverá a la capital hispalense, escenario de su última gran alegría.

Aunque esta vez no le esperan ninguno de los dos gigantes del fútbol español y mundial, el reto es parecido. Ya que deberá conseguir el billete para las semifinales imponiéndose a otro equipo de entidad de Primera División, el Betis, en su campo.

Esa dificultad obvia no arredra al conjunto vasco, que sigue ilusionado con sumar una nueva final de Copa que añadir a la que aún tiene que disputar. De alcanzarla, encadenaría dos finales en quince días entre el 3 y el 17 de abril.

Para ello debe dar el primer paso en Heliópolis. Y tratará de hacerlo con un once en el que ya no se espera la segunda unidad como frente al Ibiza y el Alcoyano, sino el grupo por el que apostó Marcelino a su llegada y que tan buenos réditos le está dando en los siete partidos que lleva en el banquillo rojiblanco.

Un equipo liderado por el capitán Iker Muniain (seis asistencias), pieza básica en el juego e impresionante en la estrategia; en el que pone los goles el renacido Raúl García (cinco); y que aprovecha la profundidad de Iñaki Williams y el renovado Óscar de Marcos, con protagonismo claro en ocho de los últimos goles de su equipo.

Y como pieza de recambio Asier Villalibre (dos goles y una asistencia), cara, voz y música en la alegría que emana el nuevo Athletic de Marcelino. El sólido bloque defensivo heredado de Gaizka Garitano y un doble pivote con roles claros completan el once.

Si bien en Ibiza y Alcoy jugó Jokin Ezkieta, mañana se espera al meta titular Unai Simón, que empieza a recordar al gran portero que se reveló el curso anterior, y a la habitual línea de cuatro formada por Ander Capa, Yeray Álvarez, Íñigo Martínez y Yuri Berchiche.

En el doble pivote también se presume a Dani García por delante de los centrales y al joven Unai Vencedor a su lado para ayudar a Muniain a lanzar al resto de los delanteros.

Parece que Marcelino podrá contar también con Mikel Balenziaga, uno de los héroes de la Supercopa supliendo a Yuri y quien se había perdido los dos últimos partidos por una sobrecarga muscular.

Alineaciones probables:

Real Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; William Carvalho, Guido Rodríguez; Aitor Ruibal, Fekir, Canales; y Borja Iglesias.

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; De Marcos, Dani García, Vencedor, Muniain; Raúl García y Williams.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité canario).

Estadio: Benito Villamarín.

Horario: 21.00 horas.