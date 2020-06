Duelo en Mendizorroza en pos de la permanencia

Los albiazules pretenden lamerse sus heridas ante los navarros, después de una abultada derrota por 6-0 ante el Celta de Vigo la pasada jornada, que ha escocido en una plantilla que deberá reponerse anímicamente del golpe en Balaídos para sellar virtualmente la permanencia.

El 'Glorioso' regresa a su feudo donde, a tenor de los números, se siente más cómodo incluso sin público y donde ha conseguido los únicos tres puntos logrados tras el parón con una convincente victoria ante la Real Sociedad. Además solo ha perdido un partido de los siete últimos disputados como local.

Todo apunta a que Asier Garitano vuelva a realizar varios cambios en el once titular, como ha sucedido en anteriores partidos, y el primero de ellos puede llegar en la portería, con el regreso de Fernando Pacheco.

El técnico guipuzcoano recuperará varios hombres importantes en defensa como el lateral izquierdo Rubén Duarte, tras cumplir un partido de sanción, mientras que Rodrigo Ely podría sustituir a Lisandro Magallán en el eje de la zaga.

El cambio obligado llegará en la banda derecha, donde no podrá estar Martín Aguirregabiria, sancionado, por lo que Ximo Navarro regresará a la titularidad.

Tomás Pina es otro de los futbolistas que ha cumplido sanción y estará en el centro del campo con Víctor Camarasa, que descansó en Vigo.

Aleix Vidal no llegará a tiempo para este encuentro por lo que los extremos serán para Borja Sainz, que tiene la confianza de Asier Garitano, mientras que Luis Rioja, podría actuar por la izquierda, con Joselu Mato y Lucas Pérez como hombres más adelantados.

Osasuna tambén tratará de recuperar la imagen dada ante la Real Sociedad en el primer partido después del parón liguero y perdida contra el Atlético de Madrid y el Valencia, ante los que perdió por 0-5 y 2-0.

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate ha comentado en rueda de prensa que su equipo "necesita al entrenador más que nunca porque hay mucho que corregir". "Estoy preocupado, pero también con esa sensación de que mañana el equipo va a dar otra cara", ha manifestado el técnico tras la última sesión.

Osasuna deberá estar "mejor posicionado sobre el campo para llegar mejor a la presión y estar mejor con balón" de lo que estuvo en la primera parte ante el Valencia con la idea de potenciar lo que hizo bien.

Arrasate espera ver al mejor Alavés, "al de Mendizorroza donde lleva un año muy bueno, con buenos resultados y ganando partidos ante equipos complicados como la Real Sociedad".

A falta de ocho jornadas para el final, los navarros saltarán a Mendizorroza en busca de los primeros tres puntos tras el parón para no verse así en problemas clasificatorios que hasta la fecha no han tenido. Arrasate espera conseguir la salvación cuanto antes por mérito propios "y no porque los demás dejen de sumar puntos".

La gran noticia de la convocatoria anunciada por el club navarro es la presencia de Kike Barja, jugador ya recuperado de su lesión que formará parte de la expedición que viajará a Vitoria.

- Alineaciones probables:

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo, Laguardia, Ely, Duarte; Borja Sainz, Tomás Pina, Camarasa, Luis Rioja; Joselu y Lucas Pérez.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, Aridane, Estupiñán; Roberto Torres, Moncayola, Oier, Rubén García; Cardona y Gallego.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Las Palmas).

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 19.30

Puestos: Alavés (13º, 35 puntos); Osasuna (12º, 35 puntos).

La clave: La recuperación anímica del Alavés tras el 6-0 ante el Celta.

El dato: El Alavés solo ha perdido un partido de los siete últimos disputados en su casa.

La frase:

Asier Garitano: "Es importante la actitud que tengamos".

Jagoba Arrasate: "Estoy preocupado, pero también con esa sensación de que mañana el equipo va a dar otra cara",

El entorno: La afición albiazul, molesta porque el Alavés es el equipo con más penaltis en contra de LaLiga, con un total de 13.