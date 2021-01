Duelo 'vintage' en la FA Cup: Guardiola, contra Karanka

La aleatoriedad de los sorteos en la FA Cup ha provocado que en esta ronda haya enfrentamientos de todo tipo. Jugó el Liverpool contra el Aston Villa y este domingo se vivirán dos choques de extremos.

Por un lado, el modestísimo Merseyside Marine de las afueras de Liverpool y de la Octava Categoría recibirá al Tottenham de José Mourinho en un choque en el que los locales contaron con la ayuda de Jürgen Klopp.

Pero no es el único partido con morbo o atractivo del día. En el Etihad, el Manchester City de Pep Guardiola recibirá al Birmingham City del Championship. Un partido que no tendría mucha historia de no ser porque en el banquillo de enfrente estará Aitor Karanka.

El técnico de los 'blues' es recordado por el entorno de Pep como el ayudante de José Mourinho en la etapa más dura de este al frente del Real Madrid. Karanka estuvo presente en todos los 'Clásicos' de aquellas campañas e incluso participó en la polémica y el duelo verbal entre el de Santpedor y el técnico luso.

Sin embargo, todo eso es ya parte de la historia y hasta Karanka ha alabado a Pep -"Es mucho más completo", dijo-. Un Guardiola más alejado que nunca del Barcelona solo piensa en su Manchester City, un equipo que, pese al COVID-19, va para arriba. El Birmingham, pese a la buena mano de Karanka, lleva 12 partidos sin ganar como visitante ante el City y lo tiene en chino.