Dura carta de Eto'o: "Tuve que esconderme, mis padres no querían que jugara al fútbol"

Samuel Eto'o se convirtió por calidad y esfuerzo en uno de los mejores jugadores de Europa en lo que va de siglo.

El futbolista brilló en el Barcelona y de ahí pasó al Inter de Milán, donde siguió ganando títulos. Recién retirado, aún tiene un gran contacto con el fútbol y es embajador del Mundial de Catar.

Publicó una carta para el comité organizador en la que desveló que sus padres no querían que jugara al principio y tuvo que hacerlo a escondidas hasta que se ganó su confianza por sus habilidades. Esta es su carta:

Carta de Samuel Eto'o

Hasta ahora, 2020 ha sido un año como ningún otro en nuestras vidas. A medida que el COVID-19 recorre continentes, países y comunidades en todos los rincones del mundo, es justo decir que nuestra generación no se había enfrentado a algo así antes. Entonces, antes de comenzar este artículo, me gustaría enviar mis pensamientos y oraciones a todos los que han sido contagiados con este terrible virus, y expresar mi gratitud a todos aquellos que trabajan en sectores clave para cuidar a los que están enfermos, especialmente trabajadores de atención médica de primera línea que arriesgan sus vidas todos los días por el resto de nosotros. Y una palabra de elogio también para aquellos en otros trabajos: trabajadores de supermercados y farmacias, limpiadores, personal de aviación y muchos otros sectores; todos trabajando para mantener la vida lo más normal posible para el resto de nosotros durante este tiempo problemático.

De hecho, es en momentos como este que el deporte parece irrelevante. Las ligas, torneos y eventos se han pospuesto legítimamente en todo el mundo. Si bien esto es una medida necesaria, creo que es importante, aunque nunca debemos frivolizar con las cosas, decir que, cuando todo esto termine, también debemos mirar hacia la alegría que el deporte puede traer a nuestra comunidad global. Si bien este virus nos ha dividido y aislado, el deporte puede unirnos y conectarnos.

Mi amigo y compañero embajador Tim Cahill escribió recientemente sobre el poder unificador que los grandes eventos, como la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos, pueden tener para reparar corazones y mentes. No podría estar más de acuerdo con Tim, y deseo hacerme eco de sus palabras y sentimientos aquí.

El fútbol, clave en mi vida

Pienso en mi propia infancia en África. Nací en una familia de siete. Crecí en una ciudad no muy lejos de Yaundé, la capital política de Camerún, y, hasta que tuve siete u ocho años, viví allí. Luego, mis padres se mudaron a Douala, que es la capital económica, después de que mi padre consiguió un trabajo como contable para una gran empresa de construcción.

Como miles de millones de otros, crecí jugando al fútbol en la calle con otros niños. Todos juntos Todos los días. La vida giraba en torno a conocer a mis amigos y a pegar patadas a una pelota. Esta terrible situación ha obligado a todos los pequeños a recluirse en casa. Para muchos, el fútbol es su salida -de la pobreza, de la soledad, de la tristeza- y quitárselo es desgarrador. Pero es un sacrificio que ha de hacerse para ayudar a los más vulnerables en nuestra sociedad.

Fútbol, fútbol, fútbol

Durante la pandemia, he estado pensando en los maravillosos recuerdos que el fútbol me dejó durante mi infancia. Vivía y respiraba fútbol, pero mis padres fueron muy duros conmigo. No aceptaron que yo jugara al fútbol porque, para ellos, el fútbol era algo que los niños jugaban si no iban a la escuela. Obviamente, iba a la escuela y no era un mal estudiante, pero tenía una pasión, que era el fútbol.

Recuerdo nítidamente un día que jugué un partido en mi ciudad y tuve que esconderme para poder jugar. Lo que no sabía es que mi papá estaba con unos amigos en el bar frente al campo. Todo lo que hice ese día en ese partido me dio el pasaporte para jugar fútbol libremente. Porque mis padres no sabían que tenía un talento natural para el juego.

Fui el héroe del barrio después de ese partido. Aquel día, cuando regresé a casa, mi padre llegó un poco más tarde y dijo: 'Eres muy bueno, vi tu partido. Voy a hablar con tu madre para que puedas seguir jugando'. Así es como me dio la oportunidad de seguir jugando. Tenía unos 12 o 13 años. A partir de ese momento, no había vuelta atrás. Tuve la bendición de mi padre y nadie me apartó de los campos. Día y noche, mi vida cambió para siempre.

Superando las adversidades

En el presente, solo debemos pensar en pasar este tiempo juntos. De niño, como millones de personas, aprendí a superar las adversidades; desafíos que parecían que nunca terminarían, túneles que no parecían tener una luz al final y, a veces, en nuevos países, aislamiento. Todos estos son sentimientos y emociones, estoy seguro de que muchos de nosotros hemos estado sintiendo recientemente algo así, en relación con esta pandemia actual. Pero pienso en mi actitud entonces, y me baso en algunas de esas características que desarrollé mientras trabajaba duro para abrirme camino en el mundo cuando era joven. Algunas de esas ideas son valiosas ahora. Para continuar y seguir pensando: 'Esto no es para siempre, pronto las cosas cambiarán y, cuando lo hagan, debemos estar listos, y nunca volveremos a dar por sentadas las pequeñas cosas de la vida'.

Hay muchas cosas que nos ayudarán a superar esto. Pequeños actos bondadosos para vecinos, para amigos, para seres queridos... Todos pueden significar lo máximo para las personas que se sienten solas, aisladas, aburridas o inactivas. Una vez que las cosas mejoren, el deporte, en particular el fútbol, desempeñará un papel muy importante para unir a las personas nuevamente y levantar el ánimo.

También ha sido alentador ver grandes iniciativas online. Vi las sesiones de entrenamiento virtual de Generation Amazing, que comenzaron recientemente. Como mencioné anteriormente, que me hubieran quitado el fútbol cuando era niño habría sido impensable para mí, por lo que es admirable que Generation Amazing, del que me enorgullece llamarme embajador, haya sido tan proactivo para garantizar a los jóvenes de Catar y de todo el mundo una salida para hacer ejercicio, jugar al fútbol y seguir sintiéndose conectado con la Copa del Mundo. Espero volver a involucrarme en el programa, online y en persona, en un futuro cercano.

Pero, por ahora, termino con esto diciéndoles a todos: 'Manténganse a salvo, quédense en casa y disfruten del tiempo con sus seres queridos. Y cuando todo esto termine, unámonos y demostremos al mundo cómo el fútbol puede ser su mayor fuerza unificadora'.