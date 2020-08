Dura crítica de Natalia Pablos hacia Presa: "Está acabando con el Rayo"

Natalia Pablos, ex futbolista del Rayo Vallecano que anotó 350 goles como profesional con la camiseta del conjunto madrileño, criticó la gestión del presidente Raúl Martín Presa, al que pidió "respeto" para el equipo femenino y del que dijo que está dando "excusas para acabar con una sección histórica".

Natalia Pablos se retiró en 2018 en el Rayo tras 16 temporadas en el club divididas en tres periodos, en los que conquistó tres Superligas, una Copa de la Reina y disputó tres veces la Liga de Campeones Femenina.

La ex futbolista del Rayo, a través de sus redes sociales, criticó al presidente del club Raúl Martín Presa por su gestión del equipo femenino, único de la Primera Iberdrola que aún no ha regresado a los entrenamientos para iniciar la pretemporada.

"No hay presupuesto, pago lo mínimo del Convenio, los test...excusas de Presa para acabar con una sección histórica. Lo que no esperaba él, era el grupo de guerreras que año tras año luchan por la franja y lo mantienen en lo más alto. ¡Respétalas ya y dales la importancia que se han ganado!", dijo la ex futbolista.