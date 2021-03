Duras críticas a Cristiano: "Fue un error imperdonable"

La jornada de Champions, como era de esperar, dejó sorpresas. En este caso un sorpresón. La Juve, pese a traer un resultado adverso de la ida (2-1) era favorita para voltear el marcador en casa. Pero se quedó en el camino y, en la prórroga, quedó apeada de la competición.

Pasó muy de puntillas Cristiano por el encuentro. No fue uno de sus peores, pero tampoco apareció cuando se le esperaba. No gustó su giro en la barrera en el 1-2 del Oporto y algunas voces autorizadas de la Juve así lo expresaron.

Fabio Capello dejó su juicio en 'Sky Sport': "El primer gol en el primer partido es un regalo, hay un gran descuido en el segundo... ciertos goles no se pueden encajar. El penalti de esta noche es otro error gravísimo. Demiral está ingenuo. Pero lo más grave es Cristiano Ronaldo saltando y girándose en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Error imperdonable que no tiene excusas".

Además, lanzó un capote por Allegri: "Llegó a dos finales de Champions, ganó campeonatos... Lo que hizo jamás se destacó. Se dijo que la Juve necesitaba un fútbol diferente. Cuando intentas hacer algo diferente, entras en cosas que no son siempre agradables y positivas".

En sintonía fue también Del Piero. "Cristiano tiene responsabilidades, por supuesto. No tuvo muchas ocasiones, pero desperdició aquel cabezazo que nos acostumbró a aprovechar siempre. Pero tampoco puede ser solo culpa de él. La Juve jugó más de una hora once contra diez", cerró.