Dybala cree que el regreso del fútbol en Italia será asombroso

Dybala ha reconocido que ha superado el coronavirus, algo que confirmó la Juventus hace un mes, cuando el centrocampista pudo salir del aislamiento.

"He tenido el coronavirus", afirmó el argentino en el evento de eSports 'Gamers sin fronteras'. "Ahora ya estoy mucho mejor", aclaró.

"No me siento aún al 100% físicamente, pero si he mejorado mucho y voy recuperando sensaciones", explicó.

El 'bianconero' se alegró de volver a los entrenamientos y tocar balón para recuperar sensaciones. "El fútbol está volviendo con el regreso a los entrenamientos. Pronto podremos hacer lo más nos gusta, jugar a fútbol", apuntó.

Cabe recordar que la Serie A, suspendida por la pandemia, volverá el 20 y 21 de junio con los partidos aplazados. Así, la Juve se enfrentará el próximo viernes al Milan en la semifinal de Coppa.

"Espero poder divertirnos y entretener a los aficionados. Van a ser unas semanas muy intensas, con muchos partidos seguidos para completar la temporada", recordó Dybala.

"Todos tendrán la oportunidad de participar y, por tanto, veremos un partido distinto cada día. Será asombroso", concluyó.