"Amo a la Juventus y me duele que inventen cosas sobre dinero y cifras"

Paulo Dybala volvió a sonreír este domingo con la Juventus de Turín. El crack argentino anotó uno de los goles del triunfo de su equipo frente al Genoa y terminó de esta manera con su sequía en la Serie A durante el presente curso.

El tanto debe servir para quitar presión al futbolista, que en las últimas semanas ha vivido rodeado de continuos rumores sobre su continuidad, algo que no le ha sentado nada bien.

"Necesitaba ese gol. Llevaba mucho tiempo sin estar tranquilo, no era yo. Ahora espero que este tanto me dé confianza, que me haga saltar al campo sin agobios. Como debe ser", reconoció Paulo en 'Sky Sport'.

"Sobre mi futuro, es cierto que mi agente estuvo mucho tiempo en Turín, pero no le llamaron. Siempre digo la verdad, me parece lógico: me duele que se inventen cosas sobre dinero y cifras. Estas cosas no ayudan", explicó.

Por último, Dybala quiso lanzar un mensaje a los aficionados de la 'Vecchia Signora' y expresó públicamente su intención de continuar en las filas del conjunto de la ciudad de Turín.

"Amo a la Juventus, siempre lo dije. Tengo una gran relación con todos los hinchas y deben estar tranquilos. Saben que soy leal", sentenció el internacional por la Selección Argentina.