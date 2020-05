"Dybala no ha vuelto a dar positivo, es que nunca dio negativo"

Oriana Sabatini, pareja de Paulo Dybala, decidió ofrecer unas declaraciones para hablar sobre la información publicada por 'El Chiringuito de Jugones' sobre el jugador de la Juventus de Turín.

El medio mencionado informó de que Dybala habría vuelto a dar positivo por coronavirus, algo que la propia pareja del jugador argentino comentó muy afectada en el programa 'Confrontados', de 'El Nueve', a través de un audio de WhatsApp.

"No sé de dónde sacan la información que algunos programas dicen porque Paulo no es positivo de vuelta, nunca dio negativo. Hay que esperar, él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da. Las noticias que se están dando no sé de qué boca salieron, porque de la nuestra, no", comenzó diciendo Oriana.

Y agregó: "Nosotros contamos que teníamos el virus y quizá puede traer calma contar que no lo tenemos. Pero no queremos dar noticias falsas porque a veces los negativos son falsos, entonces hasta no estar 100% seguros de las cosas no queremos hablar".

"Estas cosas nos apuran a tener que decir algo cuando nosotros no tenemos información, estamos igual que el resto de la gente", sentenció la pareja de Dybala, claramente afectada.