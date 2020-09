Dzeko adelanta a Morata, pero Suárez es el favorito de la Juve

Tener un '9' que acompañe a Cristiano Ronaldo en la delantera es la principal misión de la Juventus para hacer feliz a su estrella. El elegido es Luis Suárez, pero los días pasan y el uruguayo no llega.

Espera la Juventus a que el uruguayo haga el examen que le permita obtener el pasaporte italiano. De hecho, Luis Suárez ni siquiera estuvo convocado para el encuentro ante el Nàstic.

Tiene claro la escuadra italiana que Suárez es el elegido, pero a estas alturas de la pretemporada, dejarlo todo a una carta es muy peligroso. De ahí que tenga varias balas en la recámara.

'La Gazzetta dello Sport' informó de que el examen de Suárez será el jueves en Perugia. Pero, ante la posibilidad de que el charrúa no salga del Barcelona, Dzeko se ha convertido en la principal opción 'bianconera'.

El delantero de la Roma ha adelantado a Álvaro Morata en la carrera por jugar en la Juventus. Eso sí, la Roma no le dejará salir hasta que Milik no llegue al Olímpico, informó 'AS'.

Así pues, Morata es la tercera opción para reforzar la posición de delantero. El ariete ya ha dado el "sí", pero no así un Atlético de Madrid que no le quiere vender.