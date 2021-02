"¿Dzeko? No se degrada a un capitán a menos que cometa un asesinato"

Sabatini no entiende por qué Fonseca quitó la capitanía a Dzeko. AFP

Walter Sabatini, ex director deportivo de la Roma, opinó en 'Tele Roma 56' sobre la situación de Edin Dzeko. No cuenta para Fonseca, le quitaron el brazalete de capitán y el ahora directivo del Bologna cree que no ha hecho nada tan grave como para semejante agravio.