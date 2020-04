¿Mensaje al Madrid? "No hay señales que sugieran que Camavinga quiera irse"

A sus 17 años, Camavinga es una de las grandes joyas del fútbol europeo y el Madrid le tiene en su agenda. Pero el Rennes permanece tranquilo respecto al futuro del centrocampista.

"Es un joven muy talentoso, pero un año adicional con nosotros para permitirle seguir creciendo, en un contexto que conoce perfectamente, con las personas que lo supervisan y que también lo conocen perfectamente, creo que sería beneficioso", señaló Julien Stéphan en 'beIN Sports' sobre su pupilo angoleño.

El Rennes espera que Camavinga siga en el equipo. Stéphan lo vería positivo para el futbolista y también para el colectivo. "Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. No sé cómo reaccionará el mercado a esto. Se siente muy bien en Rennes, está muy contento con la temporada que está realizando. Está muy apegado a su club. No hay señales que sugieran que quiera dejar el Rennes", declaró.

"Que clubes muy grandes estén interesados en jugadores talentosos es normal y lógico. Eduardo está muy bien supervisado y rodeado, reflexiona sobre la construcción de su carrera. Estoy convencido de que está pensando en la posibilidad de quedarse un año más en Rennes", sentenció en el citado medio.

El Madrid busca un nuevo centrocampista y Camavinga suena como uno de los futuribles.