"Echaremos de menos la calidad de Özil"

Özil lo tiene todo para irse a Turquía. De hecho, el jugador ya está allí para pasar el reconocimiento médico y cerrar los últimos flecos de su fichaje por el Fenerbahçe y su salida del Arsenal.

"Özil está en Turquía para pasar el reconocimiento médico y todavía queda papeleo por hacer. Echaremos de menos su calidad porque es un jugador muy especial con mucha historia en este club", dijo Arteta.

El entrenador del Arsenal indicó que opinará sobre la operación "cuando se complete".

En cuanto a los jugadores que no están contando con tanto tiempo de juego, Arteta aseguró que cuenta con ellos: "Nunca es una decisión sencilla porque son grandes jugadores. Cuando alguien lo está haciendo bien no me importa su perfil o su edad. Creo que Smith-Rowe y Saka merecen jugar y estoy muy contento con lo que están aportando".