"Echo de menos jugar en Chivas"

Tras un paso exitoso por Chivas, Alan Pulido decidió poner rumbo a la pujante Major League Soccer para emprender una nueva aventura en su carrera deportiva en Sporting Kansas City.

Pese a que el delantero disfruta en la competición estadounidense, no esconde que añora lo que significa jugar en el cuadro de Guadalajara y lo dejó muy claro en su última entrevista.

"Obviamente se echa de menos el hecho de jugar en Chivas. Para mí es el equipo más importante de México, el que tiene más afición. Es un club muy grande, un histórico en todos aspectos y obviamente disfruté mucho en el equipo", apuntó en 'Marca Claro'.

De igual manera, Pulido se pronunció sobre una posible presencia en las próximas convocatorias de la Selección Mexicana dirigida por Gerardo Martino. "Me han contactado desde el cuerpo técnico. Me ilusiona y me motiva que estén pendientes de mí y cuenten conmigo. Es algo necesario para seguir dando lo mejor de mí y poder así pelear por representar a mi país", sentenció.