Ecuador quiere que le tengan "un poquito de miedo"

La Selección Ecuatoriana de fútbol está enfocada en asistir al Mundial de Catar 2022, y en ese objetivo quiere infundir "un poquito de miedo" a sus rivales de las eliminatorias suramericanas, con presentaciones contundentes como las últimas registradas en su fortín de Quito y en La Paz.

Así lo sostuvieron este viernes el defensa Luis Fernando León y el portero Alexander Domínguez, quienes en una rueda de prensa virtual comentaron sobre la actual concentración del equipo nacional, previo al amistoso del próximo lunes ante Bolivia.

Ecuador, que perdió 0-1 el partido inaugural de las actuales eliminatorias ante Argentina, en Buenos Aires, cosechó tres triunfos consecutivos, dos en Quito ante Uruguay (4-2) y Colombia (6-1); y otro ante Bolivia (2-3), en La Paz, por lo que acumuló nueve de los 12 puntos disputados.

"Lo hecho en los últimos tres partidos ha sido importantísimo para que a nuestra selección la tengan en cuenta, que le tengan un poquito de miedo, y para nosotros el partido contra Bolivia no es amistoso, vamos a salir a tratar de ganar, a tratar de dar un buen espectáculo para seguir sumando como grupo", dijo León.

El defensa resaltó el trabajo cumplido hasta ahora por el seleccionador, el argentino Gustavo Alfaro, y sus compañeros, con tres triunfos al hilo, lo que ha permitido que a Ecuador se le tenga "un poquito de miedo" como equipo en la región.

Sobre el amistoso del próximo lunes, que se jugará en el nuevo estadio del Independiente del Valle, en una localidad muy cercana a Quito, tanto León como Domínguez coincidieron en señalar que se disputará como si fuera un partido oficial.

León, defensa del Barcelona local, aseguró que ese tipo de mensajes son los que ha inculcado Alfaro a sus convocados, pues para el estratega, según dijo, no hay partidos amistosos contra ningún rival, incluidos los entrenamientos en los que exige mostrar toda la capacidad del plantel.

El ex campeón de la Copa Sudamericana de 2019 con Independiente del Valle precisó que nadie se siente dueño del puesto en la Selección Ecuatoriana, aunque todos están llenos de confianza y motivación, porque el trabajo y la entrega es total para que el seleccionador no tenga problemas a la hora de convocar o formar el once titular.

"La confianza que se nos está brindando para el trabajo que venimos realizando, me permite alentar la esperanza de procurar ganarme un puesto en el equipo ideal", expresó León.

Domínguez, por su parte, recordó que en las pasadas eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, después de un arranque perfecto, Ecuador se desinfló y no se clasificó, algo que nadie en el equipo quiere que se repita.

"Trataremos de seguir con la misma idea, sabemos que todavía falta mucho. Estuve en el proceso anterior en el que nos iba muy bien, pero luego nos quedamos; eso no quiero que pase aquí, porque hicimos ilusionar a todo un país, por lo que ahora no debemos relajarnos y mantenernos enfocados", remarcó Domínguez.

Asimismo, dijo que, ante el buen arranque de ahora, hubiese sido importante que se jugara este mes ante Venezuela y Chile por la quinta y sexta fecha de las eliminatorias, encuentros aplazados por los efectos de la pandemia del coronavirus en el mundo.

Es por ello, dijo, que el equipo considera que el amistoso ante Bolivia es un partido importante, pues el objetivo de Alfaro es tener "bien aceitadito" (en perfecta condición) al equipo.

Domínguez reconoció que el actual microciclo de entrenamiento que comenzó el pasado lunes, ha sido tan importante y riguroso como si fuera de preparación para los partidos oficiales de las eliminatorias, pues insistió en que el afán es plasmar todo lo que requiere el seleccionador.

El portero del Vélez ensalzó el trabajo de Alfaro, quien se ha distinguido por aprovechar la mínima oportunidad para trabajar y por convocar a nuevos jugadores, de manera especial, a jóvenes, a quienes capacita para que comprendan la presión y la importancia de formar parte de la selección.

Domínguez se lamentó de tener pocos minutos con el 'Fortín', pero dijo que se prepara de la mejor manera para demostrar sus condiciones cuando sea llamado a la selección o para cuando le den la oportunidad en su club.