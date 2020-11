Édgar Badía dio por bueno el punto ante el Celta

El guardameta del Elche Edgar Badía aseguró que el punto sumado ante el Celta de Vigo (1-1) es positivo para su equipo, si bien precisó que el Elche siempre intenta ganar los partidos.

“Ellos han tenido más ocasiones y más claras que nosotros. Queríamos seguir con la buena línea en casa y sumar la victoria, pero es un buen punto”, explicó el portero, quien acabó el partido lesionado tras sufrir un golpe en el muslo.

“Si hubiéramos tenido más cambios posiblemente hubiera salido porque no podía mover la pierna. He ayudado al final en lo que he podido”, confesó el portero.

Badía lamentó ante los micrófonos de 'GOL' que el Elche, cuando tenía el partido de cara, haya pecado de precipitación, lo que permitió al Celta recuperarse y volver al partido.

“Jugamos muy rápido y tuvimos muchas pérdidas Todo pasó muy rápido y ellos tienen jugadores de mucha calidad, a pesar de que no están en un buen momento”, indicó Badía, quien reiteró que se va “contento con el punto, aunque buscábamos los tres”.