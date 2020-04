Edgar desveló los primeros contactos con el Betis para renovar

En unas declaraciones concedidas al 'Diario de Sevilla', el central catalán Edgar González desveló que ya ha tenido los primeros contactos con el Betis para renovar su contrato.

"Realmente me queda un año más de contrato. Es un año más con el filial, no del primer equipo, pero al final es una situación distinta ahora a la que tenía cuando empecé este año. He debutado y jugado ya unos pocos partidos. Ya han contactado conmigo para intentar renovar nuestro contrato. Yo estoy muy contento aquí", comentó el canterano verdiblanco.

Y añadió: "El Betis me ha dado la oportunidad que quería tener de pequeño. Tengo muchas ganas de estar más años en el Betis, estoy cómodo y mi intención es seguir aquí el máximo de tiempo posible. Es un proceso largo, pero estamos en el principio".

Además, explicó sobre las buenas sensaciones que le transmite el club bético: "Ahora estamos en un situación difícil por lo que estamos viviendo, pero sí, desde el principio que debuté, el club me ha transmitido confianza. De momento no hemos hablado firmemente nada, pero por su parte y la mía tenemos claro que queremos renovar y ampliar el contrato en unos cuanto años".

"Estoy agradecido al club y a la confianza que me ha dado, y tengo ganas de estar más años aquí. Son conversaciones como las que se tienen muchas durante el año. No hay nada casi hecho ni casi hablado, pero sí nos hemos puesto en contacto y la intención de las dos partes está ahí", sentenció.