Édgar llamó a no perder la esperanza por la permanencia

El portero del Elche Édgar Badía recordó tras la derrota sufrida por su equipo en el campo del Valencia (1-0) que "podía entrar dentro de lo normal estar toda la temporada abajo y ahora solo queda creer, creer y creer".

Ante su continuidad en la zona de descenso, el guardameta llamó a "no perder la esperanza" en una entrevista con 'Movistar LaLiga' en la que admitió que tienen muchos problemas para generar ocasiones.

"No creo que hayamos sido claramente inferiores. En la primera parte, ellos han hecho un poco más y se han puesto por delante y, en la segunda, se ha visto un poco más al equipo, pero no hemos generado todo lo que necesitamos", admitió.

"Nos está costando mucho generar ocasiones, tenemos mucho margen de mejora en todo, pero, en este aspecto, especialmente. También estamos encajando y nos esta costando mucho defender los centros laterales", apuntó Badía, que habló del penalti que detuvo a Carlos Soler. "Le he aguantado, he tenido la suerte de pararlo, pero no ha servido para evitar la derrota", lamentó.