Edson Álvarez, descontento por su falta de minutos en el Ajax

En su segunda temporada en el Ajax, la falta de protagonismo de Edson Álvarez se hace cada vez más notable en el cuadro neerlandés. De ahí la reacción del mexicano en su entrevista a los medios oficiales del club.

"Muchas veces como jugador no te gusta estar en el banquillo, a mí me molesta mucho porque sé la clase de jugador que soy. Yo solo me pongo a disposición de Ten Hag, del equipo cuando me toque entrar y de responder para que la gente pueda ver lo que soy capaz de dar", resaltó el futbolista azteca.

"El Ajax es el equipo más importante de Holanda, pero los equipos nos estudian y hay muchas veces que ya saben cómo jugamos y ellos ponen un poco más de corazón. En eso a veces nos ganan. El talento ya lo tenemos, solo faltaba mejorar la actitud y la agresividad", destacó Edson Álvarez.

Ese papel de club grande del Ajax, algo a tener en cuenta: "No sé si sube la presión, pero sí la responsabilidad, pero yo no puedo hacer nada. Si yo doy todo y entreno siempre bien para que cuando me toque entrar con el Ajax, también con la Selección".