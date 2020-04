Edu Ramos quiere conseguir el ascenso del Cádiz jugando

Los futbolistas del Cádiz están llevando a cabo encuentros virtuales con sus seguidores para seguir en contacto con ellos durante el confinamiento por la crisis del coronavirus, algo de lo que habló Edu Ramos.

"El confinamiento lo llevo bien, tengo dos niños mayorcitos y un bebé, así que siempre estamos haciendo cosas con ellos. Y los entrenamientos los llevo bien, mi hijo mayor y mi mujer me ayudan, estoy haciendo bastantes cosas", informó.

"No sé si este parón beneficiará al equipo, pero tenemos que estar disciplinados aunque estamos en casa. Ojalá no nos perjudique en nada, estamos mentalizados de que la Liga va a volver", expuso sobre el parón.

Lo que sí tiene claro es que quiere jugar lo que resta de curso: "Personalmente elegiría jugar lo que queda porque me gustaría conseguir lo que vaya a conseguir en el terreno de juego. Ojalá se sepa pronto lo que va a pasar"

Eso sí, aún no tiene promesas si el club amarillo asciende. "Lo pensaré durante el confinamiento y lo pondré por redes. No me importaría hacer una locura, lo importante es el ascenso", aseguró.

Su papel en el Cádiz

"Mi fichaje por el Cádiz me vino muy bien porque venía de una situación complicada en Córdoba y me abrió las puertas. Esperemos que sean muchos más años aquí", dijo sobre su llegada al conjunto andaluz.

"Me encantaría retirarme en el Cádiz, tanto mi familia como yo estamos muy contentos y, como andaluz, me gusta Cádiz, es muy parecida a mi tierra", explicó.

Además, Edu Ramos reconoció que le sorprendió el Carranza: "Ya había jugado en contra con varios equipos en Carranza. Es una diversión y cuando lo pisé vestido de amarillo estaba en una nube, la afición animando los 90 minutos. Hasta el día de hoy no tengo ninguna pega con la afición"

No tiene muchos minutos, pero está dispuesto a seguir dándolo todo: "Soy un jugador muy reservado, pero intento hacerlo lo mejor posible, me dejo la piel dentro del campo aunque todos tenemos días mejores o peores. La implicación nunca puede faltar"

Sus inicios en el fútbol

"Comencé en el equipo de mi colegio en Churriana, en Málaga. Después me fui al equipo de mi ciudad, hasta que se fijó el Málaga en mí y ya entré en la cantera. Con 19 años salí del Málaga", explicó sobre sus comienzos como futbolista.

"Fueron comienzos muy bonitos aunque te priva de muchas cosas, pero estoy contento con todo lo conseguido. Empecé siendo delantero punta y metía muchos goles, luego me retrasaron a la mediapunta hasta que acabé de mediocentro. Me siento agusto en esa posición más defensiva", añadió.

Edu Ramos también habló de su etapa en el Córdoba: "He dejado muchos amigos en Córdoba, fueron años maravillosos. Recuerdo a la afición, la amabilidad de la gente y me sentí como en casa"

"Los años en Córdoba fueron muy bonitos porque conseguimos salvarnos, así que disfruté mucho del Arcángel", recordó.

Xavi y sus tatuajes

Preguntado por su jugador favorito, el cadista admitió que siempre admiró a Xavi: "Siempre me he fijado en Xavi Hernández. Me gustaba porque tenía claro lo que iba a hacer con el balón antes de recibirlo. Lo echo mucho de menos"

Por último, Edu Ramos habló del significado de sus tatuajes: "Tengo el nombre de mi madre, que ese sí tiene mucho significado, pero después seguí por el brazo con temas egipcios porque me gusta la cultura egipcia. Luego incorporé a mis hijos"