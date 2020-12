EE.UU, España y Brasil esperan a la decisión de Gio Queiroz

Tiene solo 17 años, pero ya puede presumir de haber jugado con las selecciones de Estados Unidos, España y Brasil, tres potencias del fútbol femenino, además de en el Atlético de Madrid, el Madrid CFF y el Barcelona, equipo en el que juega en la actualidad.

Estamos hablando de la brasileña Giovana Queiroz, natural de Sao Paulo, que ya ha logrado con la 'Canarinha' debutar con la Absoluta, el pasado 1 de diciembre en la brutal goleada a Ecuador por 8-0.

En unas declaraciones a 'Primera Plana', Gio reconoce que todavía no sabe con qué selección quedarse: "Aún no he tomado una decisión final. Solo quiero aprovechar cada momento y sumar experiencias hasta que llegue la hora de decidir".

Eso sí, que Gio Queiroz haya jugado ya con la absoluta 'brasileira' no quiere decir que esda sea su elección definitiva, ya que la FIFA permite cambiar de selección una sola vez si no has jugado más de tres partidos, eres menor de 21 años y no has vuelto a jugar con categorías inferiores.

Todavía podríamos ver a este talento del fútbol brasileño vestir la camiseta de 'la Roja' en la próxima Eurocopa, aunque a Gio eso no le quita el sueño: "A mí lo que me apasiona es el fútbol; es mi vida, independientemente de la selección en que juegue".

"Siempre me he fijado mucho en Marta, y ahora tengo la suerte de compartir selección con ella, y en Messi, que también debería ser brasileño", finalizó entre risas Giovana Queiroz, una jugadora con mucho por demostrar sobre el césped.