Effenberg también defendió a Löw: "Kimmich es el líder, no Kroos"

Stefan Effenberg, leyenda del Bayern de Múnich y ex jugador internacional alemán, defendió al actual seleccionador Joachim Löw, pese a la goleada 6-0 recibida por la internacional germana a manos de España.

Siguiendo la misma línea del también ex jugador de la Selección Alemana Mehmet Scholl, Effenberg declaró a 'Sport1': "Había jugadores que tienen determinada calidad y en parte también gran experiencia. Y si estos chicos no lo resuelven, también hay que señalarles con el dedo, no solo a Löw".

Además, no dudó en atacar a Toni Kroos por su falta de liderazgo: "Kimmich es el verdadero y adecuado líder de este equipo. Y eso significa que Toni Kroos no lo es".

"Löw ahora tiene la oportunidad de sacar conclusiones personales y lo debe hacer con los jugadores que tiene a su disposición y no con Boateng, ni con Hummels, ni con Müller", sentenció.