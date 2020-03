Eguaras calificó el del Racing como un 'partido trampa'

Eguaras es una pieza clave en el Zaragoza y no solo en el corto plazo. Ya lleva 100 partidos con el plantel y fue homenajeado como es debido. Le puso la guinda a las celebraciones con una rueda de prensa en la que analizó su situación y la del equipo.

El jugador navarro elogió la capacidad que tienen el conjunto aragonés de jugar de diferentes formas, así como la de levantarse cuando recibe goles en contra.

"Estamos teniendo reacciones rápidas y efectivas. No bajamos los brazos y luchamos hasta el final. Frente al Racing, por dos veces, fuimos capaces de empatar el encuentro aunque no jugáramos bien", destacó el centrocampista del equipo zaragozano, que añadió que, contra el conjunto santanderino, no estuvieron a la altura de lo esperado.

Aún así, cree que se debe dar "mucho valor" al empate logrado ya que era un partido "trampa".

"No entramos como debíamos en el partido. Ellos cambiaron la forma de jugar con cinco defensas y no supimos cómo reaccionar. No tuvimos el control del juego y estuvimos muy largos, además de que, en las áreas, no fuimos contundentes", ha analizado.

Eguaras, que hoy recibió del presidente del club, Cristian Lapetra, una camiseta con el número 100 por alcanzar dicha cifra de partidos con el conjunto 'blanquillo', señaló a este respecto que está "muy contento". "En los tres años que llevo, me siento muy querido y es un orgullo llegar a esa cifra con el Real Zaragoza", subrayó.

Preguntado por cómo está la negociación para renovar con el conjunto aragonés, ya que finaliza contrato el próximo mes de junio, indicó que es "muy feliz" y está "muy contento" de pertenecer al equipo maño y que tanto él como el club quieren que continúe la relación: "Al final, es llegar a un acuerdo y veo cosas positivas", añadió.

Con respecto al partido de la próxima jornada contra el Málaga en terreno andaluz aseguró que, con los cambios que se han producido, parece que está remontando. "Va a ser un partido complicado. Tendremos que estar muy centrados, muy pendientes del inicio y seguir en nuestra línea además de ser regulares en las dos áreas para poder sacar los tres puntos", resaltó.