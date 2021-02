Eguaras confesó que JIM aportó confianza y alegría al grupo

El jugador del Real Zaragoza Íñigo Eguaras ha señalado que el partido del próximo viernes contra el Sabadell en terreno catalán es otra final de las que está disputando su equipo desde hace tiempo que tienen que ganar.

"Es una final. Sabemos que es un equipo que se va a estar jugando todo hasta el final con nosotros. En el partido de la primer vuelta nos costó mucho y fue un equipo que nos pasó por encima. Sacamos un 0-0 que fue positivo pero hay que ir a ganar", ha destacado en rueda de prensa telemática.

El centrocampista del conjunto aragonés opina que lograr una tercera victoria consecutiva supondría dar "un salto de calidad" en la clasificación.

"Debemos ir con el pensamiento de sacar los tres puntos y apretar muy arriba desde el inicio, porque al Sabadell le gusta tener el balón y con él te encierra en tu campo. Si hacemos el partido de Málaga tenemos opciones de sacarlo adelante, porque defensivamente no estamos concediendo mucho, somos un equipo muy compacto y a los contrarios les está costando hacernos ocasiones", ha analizado.

Con respecto a la victoria lograda en la pasada jornada en el campo del Málaga ha apuntado que el Real Zaragoza necesitaba ganar fuera, porque llevaba toda la temporada sin hacerlo y que haber encadenado dos victorias consecutivas le está dando "aire para salir de abajo".

El cerebro zaragocista dice no tener clara cuál ha sido la formula para la transformación que ha sufrido el equipo desde la llegada de Juan Ignacio Martínez 'JIM' al banquillo pero ha desvelado que el técnico alicantino les ha transmitido "mucha confianza y alegría al grupo".

"Veníamos anímicamente de una situación muy jodid*. Desde el primer día ha transmitido alegría, confianza, que creamos en el grupo e individualmente y la fórmula va por ahí. Es una persona muy alegre, optimista y los resultados hablan por sí solos. Nos ha dado aire con unos cuantos retoques tácticos con los que el equipo funciona mejor y esperamos que siga así", ha destacado.

El jugador navarro también ha resaltado que todos los jugadores que componen la plantilla están dando lo mejor de sí mismos y que en los entrenamientos no hay relajación.

"La gente que no juega se entrena a un nivel altísimo y los titulares tienen que sacar la mejor versión en los entrenamientos. Hay un once titular pero nadie puede bajar los brazos porque en cualquier momento un jugador que no tiene minutos puede ser importante, y más en la situación en la que estamos", ha apuntado.