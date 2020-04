Eguaras confirmó que ya ha renovado

No habrá problema alguno con que el contrato de Eguaras terminara en junio. Ya ha firmado su nueva vinculación a la entidad. Él mismo lo confirmó en una entrevista recogida por los medios oficiales del equipo. Todo se hará oficial cuando acabe la crisis.

"Siempre me he sentido muy querido y estoy disfrutando de minutos, de mis compañeros y de situaciones que no había vivido a lo largo de mi carrera deportiva. Ahora, queda en un segundo plano, pero, como dijo Lalo, la situación al final ha llegado a un buen camino. En estos momentos, no es algo importante, pero en su día, cuando esto termine, el club hará el comunicado", aseveró.

"Desde que llegué aquí, he tenido la suerte de tener muchos minutos. Ha habido momentos en los que no me los merecía por situaciones y momentos futbolísticos que va teniendo cada jugador, pero siempre me he sentido importante. Con todos mis compañeros, tengo una relación excepcional", añadió.

"Todos estábamos con el sueño de volver a Primera División y ese sueño sigue presente. Este parón ha sido un golpe porque no sabemos lo que va a pasar y si se va a reanudar la competición o no, pero espero que todo acabe con un final feliz", sentenció.