"¿El 1-6? Vergonzoso... y yo soy el responsable"

Si hay algo peor que un baño de goles es que sea en casa. Eso le pasó precisamente al United ante el Tottenham en Old Trafford.

El 1-6 hizo mella en el ánimo de los 'red devils'. Pero Solskjaer no se escondió y dio la cara. "La derrota ha sido en casa...", lamentó. "Hemos formado un equipo en el que vemos potencial, pero ante el Tottenham cometimos muchos errores. Era como Navidad... todo llegó a la vez. Si cometes demasiados errores ante un equipo bueno, eres castigado. Es vergonzoso", dijo sin paliativos.

"Le duele a todos los jugadores y me duele a mí como entrenador. Levanto la mano: soy el responsable de esto", se señaló a sí mismo el técnico.

Eso sí, promete recomponerse del duro revés sufrido: "Hemos perdido por 1-6, pero ya hemos tenido resultados duros antes y siempre nos hemos levantado. Prometo que haré todo lo posible para darle la vuelta a esto".

No solo Solskjaer ha dado la cara. Rashford pidió perdón a la hinchada a través de las redes. "No hay que esconderse, no os merecéis esto", dijo el atacante.