El 2021 sonríe a Jhon Córdoba

Tras un largo tiempo de espera, el colombiano Jhon Córdoba vuelve a sonreír en la Bundesliga defendiendo la camiseta de un histórico de la competición como el Hertha Berlin, el equipo más potente de la capital.

El atacante, con pasado en el fútbol español, comenzó el año de la mejor manera posible tras anotar uno de los goles del triunfo de su equipo frente al Schalke 04.

Un gol que significó mucho para un jugador que por fin pudo dejar atrás una lesión en los ligamentos de su tobillo que le tuvo lejos de los terrenos de juego durante dos meses, pero eso es ya cosa del pasado.

"Venía pasando por un buen momento antes de la lesión, pero estas son las cosas del fútbol. Ahora he tenido la fortuna de regresar de la mejor manera. Fue un tanto muy especial que quise dedicar a mis compañeros, pues su confianza en mí desde que volví fue tremenda", aseguró en 'Caracol TV'.

De igual forma, Córdoba aprovechó para dar las gracias al técnico Bruno Labbadia, que siempre le ha mostrado su apoyo desde su fichaje. "Desde antes de llegar al club me expresó las ganas de que me viniera. Confío en mí y eso es muy gratificante, hace que te sientas muy bien", sentenció.