Rubiales no descartó suspender la final de la Copa

Con la suspensión de dos jornadas tanto en Primera como en Segunda División, Luis Rubiales, presidente de la RFEF, compareció en rueda de prensa para analizar la situación. Dijo que las próximas decisiones oficiales se darán el 25 de marzo. También aseguró que la final de Copa ha de ser antes de la próxima temporada.

"Vamos a trabajar en todos los escenarios que pueden suceder. Vamos a dar respuestas a todo. Desde los benjamines hasta los profesionales. Días atrás creamos una Comisión de Seguimiento que decidió parar. A la Federación corresponde para, pero queríamos hacerlo en coordinación con LaLiga. El 25 de marzo, se tomarán nuevas decisiones. La Federación sigue al ciento por ciento en su labor", dijo ante los medios.

"Agradecemos a todo el fútbol español, a las más de 700.000 licencias que hay, que, en un momento difícil, estén totalmente alineados con la Federación. Hay que estar satisfecho porque el fútbol profesional se suma al camino iniciado por la Federación. Es bueno que demos esta imagen de unión en la toma de decisiones. Hemos estado en pleno contacto con todos los organismos del fútbol, tanto nacional como internacional", añadió.

También puso fecha límite para la final de la Copa del Rey: "No hay un escenario concreto de poder jugar la final de la Copa del Rey en verano. La temporada termina el 30 de junio, pero podemos llegar a medidas excepcionales. Hay tres opciones: jugar con el estadio lleno de las dos aficiones, lo que no sabemos si será realista dentro de tres o cuatro semanas; Una segunda: jugar las finales a puerta cerrada para lo que tenemos enormes reservas y una tercera: que sea imposible por cualquier cuestión. Nuestra primera opción es que las aficiones disfruten, si no puede ser, buscaremos otra alternativa".

Sobre si se supenderán la Champions y la Europa League, desveló: "Se está hablando de tomar una decisión inminente. Se está barajando la suspensión de las competiciones de la UEFA. No es una decisión de un país, es de muchos". De hecho, ya hay comunicado oficial de la organización continental.

"Hay ciertos protocolos y hay que hacer bien el trabajo. Estamos hablando con la UEFA y otras federaciones. No hay que alarmar. Pasa lo mismo con los partidos de la Selección. Es algo global. Dos de las Ligas más importantes están afectadas. UEFA nos explicará su plan con las selecciones", añadió.

"Las decisiones son globales. Somos 55 federaciones y cualquier decisión pasa por la UEFA. Hay que hacer una reflexión de tranquilidad. Todo el fútbol está satisfecho de cómo ha actuado la Federación. Si llega el momento, veremos si se puede terminar o no. Hay cuatro escenarios diferentes. En el fútbol, hay contacto y se ha hablado sobre muchos supuestos, pero, cada día, cambia el escenario. Todos somos posibles portadores del virus", dijo además.