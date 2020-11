El 35º aniversario del gol imposible que Maradona convirtió en realidad

Este 4 de noviembre de 2020 será siempre especial para Diego Armando Maradona. Pasará a la historia como el día -por la madrugada- en el que superó la operación en su cerébro por el coágulo que le descubrieron horas antes. Y, además, podrá celebrar el cumpleaños de uno de sus golazos.

Los más fieles al 'Pelusa' lo conocen como 'el gol imposible'. Fue en la temporada 1985-86 en un partidazo en San Paolo entre el Nápoles y la Juventus. Por entonces, el argentino era ya una estrella en tierras italianas.

En un encuentro muy igualado y con el 0-0 en el marcador, señalaron un libre indirecto en el interior del área favorable al Nápoles. Y, cómo no, el encargado de lanzarla iba a ser Maradona.

Las circunstancias no podían ser peores: alguien debía tocar la pelota antes de su golpeo al ser un libre indirecto, la barrera no estaba ni cerca de ser la distancia requerida -algunos dijeron que estaba a no más de cinco metros- y, por si fuera poco, tenía que dibujar una parábola casi perfecta para que la pelota pudiese bajar en una distancia tan corta. En definitiva, un gol de videojuego... o casi ni eso.

Pero Diego lo hizo. Un compañero tocó el esférico y, con un suave golpeo, superó la barrera y batió al portero. Lo hizo parecer fácil. San Paolo estalló de alegría y celebró, a la postre, el triunfo. Con los años, ya se conoce como 'el gol imposible' que hizo real el 'Pelusa'. Y ya cumple 35 años.