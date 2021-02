"¿El 6-1? Lo que pasó no se puede borrar, pero este es otro equipo"

Mauricio Pochettino afronta su primer partido de Champions League con el PSG y lo hace en octavos de final contra el FC Barcelona. En la previa, el argentino dijo que no siente tensión, sino ilusión, y descargó a Kylian Mbappé de presión.

"Espero de él lo mismo que siempre. Estoy contento con su rendimiento, eso está claro. Ausencias como Ney o Di María son importantes, pero a quien le toque jugar estará ansioso por hacerlo", dijo sobre el delantero francés.

Sobre Mbappé estarán todas las miradas, pero la realidad es que la espina de la Champions supone una carga especial para los parisinos: "Es verdad que es un partido especial. Cuando firmas por este club sientes que esta fecha va a ser importante y se nota la excitación en todos los trabajadores. Es obvio que ganar la Champions es un objetivo para el PSG".

Pochettino ve a sus jugadores listos. "Siempre, siempre estamos para competir, no escuché a un entrenador decir que no está preparado. Son las condiciones que hay", dijo el argentino, que es consciente de que el 6-1 de 2017 aún sobrevuela las cabezas de los parisinos.

Aun así, Pochettino cree que con él se empieza de nuevo: "Estoy tranquilo y limpio, este es otro equipo diferente. Lo que pasó no se puede borrar, pero queremos construir otro futuro. Y para todos es siempre construir algo mejor a lo que pasó".

Además, alabó a su plantilla: "Ya lo dije, me he encontrado con un grupo fantástico. Vamos a seguir nuestras ideas y queremos hacer juntos algo importante, crear una identidad que muestre lo que es el PSG. No se trata de imponer nuestras ideas, sino de crear algo conjunto. Es un equipo que se lleva bien, son amigos, y cada club es diferente".

Cuestionado por la situación de Marco Verratti, en la lista pero aún recuperándose de una lesión, pidió paciencia: "Hay que ir paso a paso. Vamos a verle en el entrenamiento, que no será exigente. Tenemos un plan de juego que depende de cómo estén los futbolistas".

Por otra parte, en su análisis del rival, Pochettino destacó el crecimiento del Barça desde la llegada de Koeman: "Siempre se necesita tiempo para que funcione el equipo con un nuevo entrenador. Está claro que con el tiempo han ido en constante evolución más allá de esta nueva realidad. Koeman ha tenido tiempo y el Barcelona está mucho más solido".

"Hoy en el fútbol y en este deporte hemos pasado a la obsesión, más que pasión. Amamos tanto este deporte que piensas todo el rato y me refiero a una obsesión de forma positiva. Hay tanta pasión que desborda en el PSG que uno lo nota cuando llega al club. No es algo negativo. Vamos a competir ante un Barcelona que también aspira a la Champions. A Koeman le admiraba como jugador y ahora como entrenador", concluyó.