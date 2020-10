El 6 de 6 de Haaland con su Selección que no rozaron Kane, Neymar, Messi o Cristiano

Se hizo famoso Erling Haaland en el Mundial Sub 20 de 2019 con aquellos nueve goles ante Honduras. Su estreno con la selección mayor no tardó en llegar, ya que ante Malta, en septiembre, disputó 66 minutos de un partido clasificatorio para la Eurocopa. Noruega no estará en la Euro, no obstante, a pesar de contar con uno de los arietes del momento.

En cualquier caso, su 'hat trick' ante Rumanía le eleva internacionalmente. Seis partidos, seis goles, impacto total y ofensivo de Haaland en sus primeros pasos con el combinado nórdico. Otros futbolistas 'top', algunos históricos, no vivieron un arranque similar. Su dúo con Sorloth y entendimiento con Odegaard ilusionan a Noruega de cara al medio plazo.

Con sus diferencias particulares y atendiendo a contextos diferentes, en lo que es el dato puro y duro, Haaland sobresale de forma sensible frente a otros jugadores. En sus primeros seis partidos con su país, Benzema, Griezmann, Kane o Neymar pudieron anotar tres dianas, lo que ya es una cifra magnífica. Luis Suárez y Lewandowski se quedaron en dos. Otros como Leo Messi solo pudieron hacer uno. Cristiano ni marcó.

La cuenta está incluida en el siguiente tuit de ProFootballdb. Es Chicharito quien experimentó un mejor inicio, en su caso con la Selección de México. El menudo atacante azteca pudo hacer cuatro goles en sus primeros seis compromisos con la 'Tri'. Haaland sigue ganando, y este miécoles podría engordar su cuenta frente a Irlanda del Norte.