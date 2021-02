"El 85% de los árbitros son del Madrid... ¿cómo no van a pitar a su favor?"

Gerard Piqué está muy cerca de volver a vestir de nuevo la camiseta del Barça tras la grave lesión sufrida hace unos meses en un duelo en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Mientras se confirma su regreso, el central azulgrana debatió sobre diferentes temas en una entrevista concedida a 'Post United' en la que comenzó disparando con bala contra los árbitros... ¡y el Real Madrid!

"El otro día un ex árbitro dijo que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro? Y respeto la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible, pero cuando llega un momento de duda...LaLiga del año pasado del Madrid es lo más esperpéntico arbitralmente que se ha visto", aseguró el zaguero.

Sobre el eterno rival, Piqué habló sobre las múltiples camisetas blancas que tiene después de haber jugado tantos 'Clásicos', aunque reconoció que nunca se ha puesto ninguna."Jamás me la he puesto. Las he cambiado y tengo camisetas del Madrid en casa. Tengo de Cristiano, Benzema, Ramos... varias. Es superior a mí lo de ponérmela", explicó.

Gerard también pasó revista a la actualidad del FC Barcelona y a lo ocurrido en la presente temporada. Uno de los temas de conversación fue la salida de Luis Suárez. Piqué fue cuestionado sobre si su traspaso fue un "regalo" y el central lanzó un dardo a Bartomeu.

"Eso pregúntaselo al que lo dejó ir. Eso no es culpa mía", explicó antes de hablar sobre el poder de los jugadores, algo muy resaltado en los últimos tiempos en el conjunto de la Ciudad Condal.

"Si alguna vez hemos mandado es porque nos han preguntado. Porque los que tenían que tomar decisiones no las tomaban y delegaban. Al final, el jugador está ahí para jugar al fútbol. Cuanto menos decida, mejor", comenzó en este sentido.

"Sergio Ramos y su renovación son un ejemplo de que cuando hay un presidente fuerte y toma una decisión y quiere coger ese camino, los jugadores no pintamos mucho", sentenció.