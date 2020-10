El '9' de Suárez será para Braithwaite, no para Depay

El '9' de Koeman, al final, no es Memphis, es Braithwaite. El entrenador ya avisó en una entrevista de que el neerlandés era el elegido para ocupar un puesto importante en su delantera, pero el Barcelona no pudo cerrar su fichaje, así que el dorsal que estaba destinado para él se lo queda el ex del Leganés.

El danés calzó el '19' la temporada pasada, cuando llegó inesperadamente a la Ciudad Condal durante el mercado invernal. La entidad pagó su cláusula de rescisión porque necesitaba de un nuevo futbolista urgentemente. Para él, fue un sueño cumplido y ha logrado quedarse aunque sonó una posible salida.

Su nuevo número le pesará: es el que dejó Luis Suárez, que fichó por el Atlético de Madrid. El charrúa ha dejado un legado muy difícil de superar en el conjunto azulgrana y Martin es consciente de que, si bien tendrá imposible acercarse, sería ideal que diera un subidón en su nivel.

Pero Braithwaite no es el único titular que ha arrojado el Barcelona al hacer oficiales sus dorsales para esta temporada. Aleñá llevará el '6'; Dembélé, el '11'; Riqui Puig, el '12'; Trincao, el '17'; Ansu Fati, el '22'... Muchas de estas designaciones ya se conocían, pero ahora están confirmadas.