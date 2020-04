El '9' más difícil de fichar del mundo

Harry Kane está aprovechando los días de parón por el crisis del COVID-19 para recuperarse de su lesión y ha hecho saltar las alarmas por unas palabras en una entrevista en 'Sky Sports'.

"A menudo me lo preguntan. No puedo decir sí o no. Amo a los 'spurs' y siempre los amaré. Pero si siento que no estamos progresando como equipo o que no vamos en la dirección correcta, no soy alguien que se quedaría solo por diversión", aseguró.

Pero fichar a Kane no es nada fácil. El delantero inglés tiene contrato con el Tottenham está el 30 de junio de 2024 después de su última renovación en 2018, momento en el que aceptó firmar una nueva relación de seis temporadas más.

Este es el primer obstáculo al que se enfrentará el equipo que decida intentar ir a por él en el próximo mercado de fichajes si se abre más la puerta, pero no será el único. Por otra parte, el valor de mercado del atacante pasa de los 150 millones de euros, una cantidad a la que costará llegar por la cantidad en sí y, como añadido, por la crisis a la que se están enfrentando los clubes por el parón.

Como indico el diario 'AS', el tercer problema para el que desee su firma será Daniel Levy. El mandatario del club inglés no se arruga en las negociaciones y es bastante firme en sus decisiones. Si no hay una gran oferta por uno de sus mejores jugadores, no habrá posibilidades.

Para dejar salir a Eriksen también tuvo que pasar el Inter por una fuerte negociación, y eso que el futbolista no iva a renovar. Al final, Eriksen se marchó por unos 20 millones de euros.