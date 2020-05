"El 90% de los árbitros son del Madrid; el 10%, del Barça"

Iturralde González, ex colegiado de Primera División, sacó a la luz los gustos de los árbitros profesionales con respecto a sus equipos. "El 90% son del Real Madrid; el 10% son del Barça", aseguró en la 'Cadena SER'.

"Sé que dirás que los árbitros son profesionales y te creo. Pero de tu experiencia profesional, ¿cuántos árbitros son del Madrid y cuántos del Barça?", le cuestionaron a Iturralde González.

El ex colegiado aseguró que "les guste o no a los del Barcelona, el 70% de la población es del Real Madrid". "Ahora hay más gente del Barça, la gente joven ha cogido los títulos de Guardiola. Pero antes de la era Messi, ¿cuánta gente era del Madrid en España?", añadió el ex árbitro.

Le preguntaron a Iturralde González sobre sus preferencias. "A mí me da lo mismo cualquiera de los dos. Yo soy del Athletic. Todo el mundo lo sabe. Le perjudicaría por intentar ser justo", afirmó.

Todo llega después de unas declaraciones en 2014 en las que aseguró que "la mayoría de los árbitros son del Real Madrid ". "No venimos de Marte. Te metes a árbitro porque te gusta el fútbol, y si te gusta el fútbol no creo que haya nadie al que no le guste un equipo", aseveró.

"Yo tengo la suerte de haber nacido en Bilbao y en Bilbao la gente es del Athletic. Sin embargo, en el resto de España la mayoría son del Real Madrid o del Barcelona porque son los equipos que ganan, y es así", dijo en su momento.

Volviendo al presente, Iturralde González habló de la retirada obligada de Aduriz. "Es de los delanteros más difíciles de arbitrar, es como Soldado. No son estáticos, van a buscar el balón. A una persona quieta, a un central, si viene en movimiento el choque va a ser brutal. Discernir si es falta o no es muy complicado".