El abrazo de Mertens a Bob Martínez, mucho más que una celebración

Esta es la historia de una promesa. La que le hizo Dries Mertens a Roberto Martínez tras caer 2-1 en Wembley, en octubre de 2020. Promesa cumplida poco después de un mes, al vencer a los ingleses en suelo belga por 2-0, con tanto del jugador del Nápoles.

Hay que remontarse a hace un mes, a la derrota por 2-1 de Bélgica en Wembley. Llegaban los 'diablos rojos' bajo mínimos al templo del fútbol inglés, donde los chicos de Southgate estaban siendo imparables.

Bélgica perdió 2-1, y el liderato. Un primer puesto del grupo de la Liga de las Naciones que recuperaría poco después, gracias a los tropiezos que llevaron a Inglaterra a jugarse el todo por el todo ante Bélgica en la penúltima jornada.

Y los de Roberto Martínez ganaron, por 2-0, tantos obra de Tielemans y Mertens. Y este último sorprendió con su celebración: se fue directo al banquillo a fundirse en un gran abrazo con su seleccionador.

No pasó inadvertido, y Bob Martínez fue consultado al respecto en la sala de prensa, tras el partido. "Después de perder en Wembley me mandó un mensaje diciendo que ganaríamos a los ingleses en casa y me lo recordó diciendo que una promesa es una promesa. Marcó un gran gol", explicó el seleccionador español.