El acierto abandona al Atalanta ante un buen Verona

El Atalanta llevaba muchas jornadas recibiendo muchas miradas por su espectacular bagaje ofensivo. 93 goles en la Serie A no pasan desapercibidos y su encuentro ante el Hellas Verona reunió a más de un futbolero ante la televisión en busca de una buena ración de ocasiones.

Pero no fue la mejor tarde de la 'Dea'. No en el acierto. Tras una primera parte con alguna opción en las áreas pero lejos de lo esperado, el descanso dejó un extraño 0-0 en el marcador. Pero este no tardaría en romperse.

A los cinco minutos del segundo tiempo, Zapata puso el 0-1. El delantero cazó un balón que se le escapó a la defensa del Hellas Verona y no falló ante Silvestri.

Sin embargo, los locales, otro conjunto acostumbrado a ir al ataque, empató en el 59'. Pessina, muy atento, remachó un rechace de Gollini tras un disparo para devolver la igualada antes de la hora de partido.

Dio un paso adelante tras el tanto en contra el Atalanta, pero a la vez, se creció el Hellas Verona. Eso nos dejó un encuentro de ida y vuelta que prometía algún gol más. Poco le faltó a Muriel, pero no anduvo fino en el control y complicó lo que era un mano a mano con muchas opciones de éxito.

Gasperini recurrió al colombiano, que lució un casco tras su accidente, pero no pudo deshacer la igualada. Sí estuvo muy cerca de hacerlo en la última jugada Pasalic, pero su remate, incordiado por un defensa, se fue muy cerca del palo.

Al final, no fue la tarde del acierto en el Marcantonio Bentegodi y el 1-1 se mantuvo. Esto frena al Atalanta, que, aunque sube a la segunda plaza, podría incluso caer a la cuarta si Inter y Lazio ganan sus partidos. Por su parte, el Hellas Verona, que acumula cinco jornadas sin ganar, se queda noveno con 45 puntos en tierra de nadie.