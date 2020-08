El adiós de Arthur: "Gracias por todo, Barcelona"

A Arthur le espera una nueva aventura en Italia. El Barça es pasado.

Pero el futbolista quiso decir adiós al FC Barcelona antes de irse a la Juventus. "Despedirse siempre es difícil. Y más cuando dejas atrás un lugar que ya consideras tu casa. Barcelona, una ciudad que quedará para siempre en mi corazón, en la que todos me acogieron como un catalán más, me enseñaron una nueva cultura, me ayudaron a crecer como jugador y, especialmente, como persona", dijo en un vídeo con imágenes de la ciudad Condal.

Se despidió también de sus compañeros: "Y me despido de un grupo con jugadores impresionantes. Tengo mucha suerte de haber jugado junto a ellos".

Pero promete seguir en contacto con la plantilla 'culé'. "Principalmente, me siento feliz porque me llevo de aquí a muchos amigos, personas con corazones enormes", expresó.

No podía faltar una despedida a la hinchada: "La afición me conquistó desde el primer día. Me llenó de orgullo ser del Barça y defender una de las camisetas más importantes del mundo. Me demostraron un cariño y un respeto que nunca olvidaré".

"Llegó el día de decir adiós. Me llevo todo lo que viví para siempre en mi corazón. Gracias por todo, Barcelona", finalizó Arthur.