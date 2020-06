El agente de Achraf negó contactos con el Bayern Múnich

En los últimos días, la sombra del Bayern ha emergido en torno a la figura de Achraf. Es un tema del que se habla con fuerza, incluso con la posibilidad de que Lucas Hernández fuera incluido en la operación. El agente del lateral, Alejandro Camaño, salió al paso de ello.

Y no pudo ser más contundente ante los micrófonos de 'SPOX'. "Los grandes clubes europeos están interesados, pero no sé de dónde provienen los rumores sobre el Bayern de Múnich. Esto no es un problema. Nadie del Bayern o del Real Madrid me ha contado sobre una posible transferencia de Achraf al Bayern", zanjó.

Mucho se habla acerca de las múltiples posibilidades de futuro del todavía jugador del Borussia Dortmund, si bien su representante está mantiendo la serenidad en todo este tiempo.

"Estamos completamente relajados y tranquilos con el futuro de Achraf. Tiene excelentes relaciones con el Real Madrid y, actualmente, no hay ninguna razón para comenzar las conversaciones porque Achraf tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022. Veremos qué sucede cuando regrese a Madrid este verano", insistió.