El agente de Coutinho dejó claro su futuro: "No pensamos movernos"

Pese a los rumores de las últimas semanas que relacionaban a Philippe Coutinho con una posible marcha en enero, desde el entorno del futbolista han dejado bien claro que ahora está más que centrado en poder triunfar como azulgrana.

Kia Joorabchian, representante del mediapunta, charló con 'Mundo Deportivo' para confirmar la continuidad del brasileño, que ahora sí parece haber encajado en la Ciudad Condal con Ronald Koeman en el banquillo.

"No he escuchado nada y no tenemos planes de movernos del Barça. Esperemos que Coutinho pueda contribuir en una temporada exitosa", resaltó Joorabchian.

Pese a que Coutinho todavía tiene contrato con el club 'culé' hasta junio de 2023, la fuente citada asegura que fue uno de los tanteados para renovar todavía con Josep Maria Bartomeu, pero el '14' optó por esperar para ver cómo se integra la nueva Junta.

En este curso en el que poco a poco parece haber tomado ritmo pese a las lesiones, suma ocho partidos con dos goles y dos asistencias. Ahora espera volver a recuperar ese nivel que demostró antes de su paso por la enfermería.