El agente de En-Nesyri reconoce que ha rechazado otra oferta de la Premier

El Sevilla ya ha rechazado hasta 36 millones de euros del West Ham por Youssef En-Nesyri, pero es que el marroquí también ha dejado claro su compromiso. El delantero manifestó que quería acabar la temporada en el club y según su agente, ha dicho "no" a más ofertas.

"Hace pocos días me volvió a llamar otro club de la Premier, un equipo importante. Me preguntaron cuál era la situación de Youssef. Les dije directamente que daba igual, que Youssef no quería irse del Sevilla, que no lo haría", reveló Anass Ouzifi, agente del delantero, en 'ABC'.

"Me insistieron y me dijeron que si podían ofrecer algo. Les expliqué bien la situación. Youssef está muy feliz en Sevilla, muy agradecido al club y a sus compañeros, siente el cariño de la afición. Es feliz. Tiene 23 años. ¿Por qué va a querer irse? No todo es dinero en la vida", continuó.

Ouzifi explicó que fue el propio En-Nesyri quien se negó pese a lo jugoso de la oferta: "Solo hablé una vez con Youssef de este tema. Le dije: 'Mira, Youssef, tienes una oferta de Inglaterra. Me han llamado. Te quieren pagar más del doble de lo que ganas en el Sevilla y quiero saber tu opinión".

"Me dijo rápidamente que no, que no, que les dijera que estaba muy contento en el Sevilla y que no quería irse a ningún sitio. Después, me dijo '¿tú qué opinas?' Le respondí que exactamente lo mismo, que no era el momento, que estamos en un gran club como el Sevilla, un equipo modelo en Europa, un equipo campeón, y que lo que teníamos que hacer era seguir triunfando. Después me dijo: 'Pues así será", agregó.

"Desde entonces no hemos vuelto a hablar de ofertas, ni de nada de eso. Solo hablamos del Sevilla, de los goles que lleva y de los que le quedan por hacer", concluyó el agente del jugador, al que buscan con insistencia desde la Premier League. Pero si le quieren, tendrá que ser en verano.