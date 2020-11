El agente de Giroud estalló contra Lampard

La carrera reciente de Olivier Giroud siempre se ha movido a impulsos, como una última opción que acaba reapareciendo para sacar el trabajo adelante. La temporada pasada lo volvió a hacer con un tramo final extraordinario donde llegó a encadenar cuatro partidos seguidos marcando.

Sin embargo, esta campaña vuelve a ser un calvario para el francés, que combina minutos de la basura en el Chelsea con titularidades en Francia. En este último parón fue clave con dos goles en la victoria de los 'bleus' por 4-2 contra Suecia. Una actuación que ha hecho explotar a su agente, Mickael Manuello.

El representante de Giroud no entiende que Lampard le de tan pocos minutos mientras brilla con su selección. "Las cosas han cambiado para Olivier desde principios de septiembre, pero lo único que sigue igual es su calidad en los partidos con Francia. El Chelsea se ha gastado hasta 150 millones de euros en un jugador, pero a la vez, hay que estar ciego para no ver que Lampard ha preferido poner a Tammy Abraham por delante", dijo en palabras recogidas por 'AS'.

"Francamente, no es justo que esto sea así después del final de temporada que hizo, pero Lampard tiene el derecho de hacer lo que vea, es su elección", agregó Manuello, quien amenazó directamente a la directiva. O su situación cambia, o se marchará en el próximo mercado.

"Si las cosas siguen así, en diciembre nos encontraremos en el mismo punto que en diciembre de 2019. Han pasado muchas cosas en los últimos cinco meses, pero no podemos mirar los últimos dos y olvidarnos de los tres años anteriores", expresó.

"Tenemos que ser honestos: si esto sigue así, ante todo pensando en él, tendremos que vivir otras experiencias", agregó un enfadado Mickael Manuello sobre la situación del de Chambéry, quien suma 29 goles y 13 asistencias en sus 94 partidos con el Chelsea durante los últimos dos años y medio.