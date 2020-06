El agente de Gustavo Maia da por hecho su fichaje por el Barça

¿Será Gustavo Maia el tan ansiado reemplazo de Neymar? Hay quien cree que sí, y el agente del joven futbolista dijo estar convencido de que el Barça culminará el fichaje.

Gustavo Maia es uno de los talentos más prometedores de estos momentos en el fútbol brasileño. Con 19 años ha sonado para Liverpool o Atleti, pero parece que el Barcelona se adelantará a todos.

Este veloz extremo, menudo y talentoso, está en la agenda del Barça, club que tiene una opción de compra prioritaria sobre él. Y la ejecutará, de acuerdo al representante del joven jugador paulista.

"Estamos seguros de que el Barcelona completará la compra", dijo Danilo Silva, su agente, en declaraciones reproducidas por 'GloboEsporte'.

Silva, además, explicó que el Barça ya dio la señal que pedía Sao Paulo por él. "Ya hubo una señal del club y el lunes Maia comenzó clases particulares de castellano para prepararse más", continuó.

"Otros clubes vinieron a nosotros en los últimos meses, pero nunca tuvimos dudas, siempre quiso el Barcelona", añadió Danilo Silva.

Pero por ahora, desde Sao Paulo aseguran no saber nada al respecto. "Ya sea que vaya al Barcelona o no, no podemos estar seguros, porque tienen hasta el 30 de junio para notificarnos y aún no lo han hecho", dijo Alexandre Passaro, director deportivo del club paulista, de acuerdo a 'Goal'.

"La última vez que les hablé me ​​dijeron que todo era muy incierto. La Liga estableció el reinicio de los partidos para el 11 de junio. Quién sabe, pueden darnos una señal en los próximos 30 días para saber si Maia se va o no", agregó.