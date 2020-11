El agente de Isco desmiente que quiera salir del Madrid

Uno de los futbolistas que menos protagonismo está teniendo esta temporada es Isco. El centrocampista apenas ha disputado 261 minutos en seis partidos y eso le sabe poco al malagueño.

El futbolista no tiene la confianza de Zidane y eso le puede llevar a buscar otros destinos. El técnico francés ya explicó en su momento por qué no jugaba y la respuesta no pudo ser más clara.

Mientras tanto, algunos medios han empezado a rumorear sobre un interés del Everton en contratarle. Pero Ancelotti ha tenido que negar de forma tajante que vaya a firmar al jugador.

Únicamente faltaba por hablar el entorno de Isco y su agente aseguró a 'El Larguero' que el '22' no está estudiando ofertas para abandonar el Real Madrid: "Se dicen muchas cosas, pero ni estamos estudiando ofertas ni la idea es salir del club".

De esta forma, el representante del malacitano ha querido zanjar el asunto cuando hay equipos como Milan o Juventus, entre otros, pendientes de su situación.