El agente de Jan Hurtado lo coloca en la órbita de la Juventus

Jan Hurtado podría cruzar el océano para recalar en la Serie A. Su representante, Rodolfo Baque, aseguró que la Juventus ha preguntado por su situación de cara a la próxima temporada.

"Si yo dijera los clubes que me han llamado por Hurtado... De la Juventus hubo gente que vino a preguntar", afirmó Baque a 'Radio La Red' sobre el interés del conjunto 'bianconero'.

Otros medios habían colocado a Jan Hurtado en la órbita de la Roma. Todo por la amistad que el atacante fraguó con Daniele de Rossi cuando el italiano estuvo en el 'Xeneize'.

"Lo que tiene Hurtado a mi entender es que la bonhomía del venezolano hizo que se hiciera muy amigo de De Rossi. El italiano vivía frente a la casa de Hurtado y lo llevaba todos los días a los entrenamientos. De la Roma no me llamaron y en Boca no me dijeron nada", aseguró.

La Juventus, pues, ha fijado sus ojos en el delantero de Boca Juniors. Es el primer paso del venezolano a la hora de afrontar su primera oportunidad en Europa.